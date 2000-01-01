14.02 11:33 MIGnews.com

Трамп предложит палестинское государство в Газе и на Синае

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Заместитель министра Аюб Кара написал в твиттере о том, чего стоит ждать от встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.По версии Кара, Трамп предложит создание палестинского государства в Газе и на Синае.В настоящий момент неясно, как к такой схеме отнесется президент Египта Абдель Фатах Сиси.Обозреватель 10-го канала израильского ТВ Цви Ихезкиль объяснил, что ХАМАС ни при каких обстоятельствах не согласится с реализацией подобного плана.