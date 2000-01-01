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Если посольство США переедет, ПА прекратит признание Израиля | Фото: Olivier Pacteau/Flickr14.01 08:10   MIGnews.com

Если посольство США переедет, ПА прекратит признание Израиля

Палестинцы могут отказаться от своего признания Государства Израиль в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп решится на перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас.

"Я писал президенту Трампу и просил его не делать этого. Не только потому что этот шаг лишит Соединенные Штаті какой-либо легитимности в разрешении конфликтов, но и потому что это попросту уничтожит путь "двух государств", - сказал он в интервью французскому изданию Le Figaro 13 января.

В случае переезда посольства палестинцы оставляют за собой "несколько вариантов действий, которые будут обсуждаться уже с арабскими государствами", предупредил лидер ПА.

"Одним из них является отмена нашего признания Государства Израиль, но мы надеемся, что до этого не дойдет и, даже наоборот, что у нас будет возможность работать со следующей американской администрацией", - цитирует Аббаса Le Figaro.
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