14.01 10:33 MIGnews.com

Аббас просит Папу Римского помешать переезду посольства США

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В субботу, 14 января, председатель ПА Махмуд Аббас намеревается встретиться с главой Католической церкви Папой Римский Франциском в рамках аккумулирования поддержки Парижской мирной конференции со стороны сильных мира сего.Кроме того, как пишет агентство Associated Press, Махмуд Аббас собирается поднят вопрос помощи со стороны Святого Престола в воспрепятствовании перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.Сложно предугадать реакцию понтифика, так как одним из аргументов палестинцев является то, что признание Иерусалима столицей Государства Израиль после переезда посольства США может создать угрозу для христианских и мусульманских связей с этим городом. Напомним, что в одном из последних своих решение ЮНЕСКО поставила под вопрос какие-либо еврейские связи со Святым городом.После папской аудиенции Аббас откроет собственную дипломатическую миссию – палестинское посольство к Святому Престолу, что является одним из плодов договоренностей, по которым Ватикан официально признал "Государство Палестину".