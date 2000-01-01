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Представлен план по искоренению насилия среди арабов | Фото:13.12 09:55   MIGnews.com

Представлен план по искоренению насилия среди арабов

Высший Арабский Комитет Мониторинга Израиля представил стратегический план по борьбе с насилием в арабском обществе.

Он включает 14 пунктов, которые, предположительно, могут снизить количество нападений, передает Haaretz.

По словам представителей комитета, план невозможно осуществить без ресурсов, выделенных государством, и специальной комиссии.

Согласно исследованию, главной причиной нынешнего кризиса является социальная трансформация, которую арабское общество переживает. Еще одна причина – пренебрежение со стороны правительства, что, по словам специалистов, проявляется в нынешних социально-экономических проблемах и нехватке ресурсов.

В плане изложены моменты, которые, в случае его реализации, могут оказать влияние на арабское общество и искоренить преступность. Исследователи призывают усилить деятельность полиции.

Авторы документа посвятили несколько глав общинным центрам и отделам образования, укреплению связей с молодежью, повышению осведомленности среди учителей и преподавателей.


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