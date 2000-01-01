Представлен план по искоренению насилия среди арабов
Высший Арабский Комитет Мониторинга Израиля представил стратегический план по борьбе с насилием в арабском обществе.
Он включает 14 пунктов, которые, предположительно, могут снизить количество нападений, передает Haaretz.
По словам представителей комитета, план невозможно осуществить без ресурсов, выделенных государством, и специальной комиссии.
Согласно исследованию, главной причиной нынешнего кризиса является социальная трансформация, которую арабское общество переживает. Еще одна причина – пренебрежение со стороны правительства, что, по словам специалистов, проявляется в нынешних социально-экономических проблемах и нехватке ресурсов.
В плане изложены моменты, которые, в случае его реализации, могут оказать влияние на арабское общество и искоренить преступность. Исследователи призывают усилить деятельность полиции.
Авторы документа посвятили несколько глав общинным центрам и отделам образования, укреплению связей с молодежью, повышению осведомленности среди учителей и преподавателей.