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ООН: палестинцы потеряли $47,7 млрд из-за `оккупации` | Фото:13.12 09:32   MIGnews.com

ООН: палестинцы потеряли $47,7 млрд из-за "оккупации"

Израильский контроль над Западным берегом в период с 2000 по 2017 год стоил палестинцам около 47,7 миллиарда долларов, то есть более 2,5 млрд в год.

Об этом свидетельствует отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном 2 декабря, передает The Jerusalem Post.

В докладе отмечается, что составлена модель развития ПА при условии, если бюджет не потерял бы почти 48 млрд, а деньги были инвестированы в развитие. В этом случае экономика за 17 лет получила бы 2 млн новых рабочих мест.

В свою очередь, "министр" экономики Халед аль-Осейли утверждает, что сумма убытков может быть на самом деле больше.

"Эта цифра не точна, когда существуют косвенные издержки израильской "оккупации", которые просто невозможно измерить. Израиль рассматривает незаконную "оккупацию" Западного берега как источник дохода. Это прибыльный проект, который приносит большие доходы Израилю", – сказал он.

47,7 млрд долларов состоят из предполагаемых неосуществленных доходов и процентных выплат за указанный срок. Также сюда входят начисленные проценты в размере 28,2 млрд и 6,6 млрд в виде налоговых поступлений.

В докладе финансовые потери палестинцев объясняются невыполнением Парижского протокола, который должен был регулировать экономические отношения между Израилем и ПА. Он был подписан в 1994 году и включен в Соглашение Осло II.


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