13.11 10:18 MIGnews.com
Минздрав ХАМАСа: число погибших резко возросло
По обновленным данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, количество погибших в секторе Газа возросло до 15-ти.
Трупы еще трех палестинцев прибыли в больницу Шифа. По меньшей мере 10 человек были членами террористических групп.
Уточняется, что еще 50 человек были ранены в результате ударов Израиля в ответ на ракетные обстрелы.
Ранее палестинские СМИ также сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому командира бригады Аль-Кудс. Информация о погибших или раненых не уточнялась.
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