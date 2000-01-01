13.11 09:43 MIGnews.com

Ракетная тревога в Ашкелоне

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Сигнал ракетной тревоги звучит в Ашкелоне, к северу от сектора Газа.Информации о пострадавших на данный момент нет. Ранее сигнал тревоги прозвучал в Сдероте.