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Ракетная тревога в Ашкелоне | Фото:13.11 09:43   MIGnews.com

Ракетная тревога в Ашкелоне

Сигнал ракетной тревоги звучит в Ашкелоне, к северу от сектора Газа.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Ранее сигнал тревоги прозвучал в Сдероте.


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