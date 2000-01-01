Среда, 13 ноября 10:51 GMT+02:00
Главная
Новости
Арабо-израильский конфликт
События в Украине
Политика
Происшествия
Экономика
Фоторепортаж
Видео
Life Style
Наука и технологии
Здоровье
Культура
Путешествия
Интервью
Кино
Спорт
Successful People
Экспертиза
Личный взгляд
Знакомства
Опросы
Nakonu.com
13.11 09:43 MIGnews.com
Ракетная тревога в Ашкелоне
Сигнал ракетной тревоги звучит в Ашкелоне, к северу от сектора Газа.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Ранее сигнал тревоги прозвучал в Сдероте.
Поделиться
Все по теме
Нетаниягу: если террористы не прекратят атаки, будут битыми
На границе с Газой развернута артиллерия
Ликвидировано звено ракетчиков Исламского джихада
Тревога в Шаар-ха-Негев и Эшколь после затишья
Беннетт врагам: не будьте уверены, что переживете ночь
Ракетная тревога в Сдероте
Элькин: цель Израиля достигнута
ЦАХАЛ подсчитал частоту запусков ракет
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:48
Нетаниягу: если террористы не прекратят атаки, будут битыми
10:40
США знают, где находится «третий человек» ДАЕШ
10:34
На границе с Газой развернута артиллерия
10:30
Ликвидировано звено ракетчиков Исламского джихада
10:29
Тревога в Шаар-ха-Негев и Эшколь после затишья
10:18
Минздрав ХАМАСа: число погибших резко возросло
10:15
Беннетт врагам: не будьте уверены, что переживете ночь
10:02
Через день после ликвидации: у Баха аль-Аата родился сын
09:47
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по дому командира бригады Аль-Кудс
09:27
Ракетная тревога в Сдероте
09:26
Элькин: цель Израиля достигнута
09:14
ВВС ЦАХАЛа сорвали новый ракетный удар
09:06
ЦАХАЛ подсчитал частоту запусков ракет
08:58
Эрдан: ХАМАС больше не виновник всех актов насилия
Новости партнеров
Загрузка...
Знакомства
Мы на Facebook
© 2000 — 2077
Письмо в редакцию
Размещение рекламы
Использование информации
Экспорт новостей