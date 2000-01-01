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Минздрав ХАМАСа: количество погибших возросло | Фото:13.11 08:38   MIGnews.com

Минздрав ХАМАСа: количество погибших возросло

Министерство здравоохранения ХАМАСа 13 ноября сообщило, что в больницу прибыло тело еще одного погибшего.

По словам пресс-секретаря Минздрава Газы, таким образом, количество погибших в результате утренней атаки ЦАХАЛа увеличилось до двух. Личность второго пока не идентифицирована.

Ранее также сообщалось о двух пострадавших. С того момента их количество могло увеличиться.

Также "Исламский джихад" сообщил, что в результате атаки израильской армии был убит командир бригады Моавад Фарадж.


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