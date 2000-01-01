13.11 08:34 MIGnews.com

Маген Давид Адом: 48 госпитализированных из-за обстрелов

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что с момента начала ракетных обстрелов из Газы было госпитализировано 48 израильтян.По словам медиков, 23 – страдали от беспокойства, еще 23 человека получили легкие травмы при падении во время бега к бомбоубежищам.Еще двое – жители 30 и 55 лет – были легко ранены осколками ракеты. Врачи также напомнили о 8-летней девочке, которая перенесла сердечный приступ. Однако они до сих пор не уверены, связан он с ракетным обстрелом или сиреной.