13.11 08:17 MIGnews.com
Убит командир бригады Исламского джихада
Убит командир бригады Исламского джихада
Исламский джихад сообщил, что в результате атаки израильской армии утром 13 ноября убит Моавад Фарадж.
Фарадж был командиром бригады Исламского джихада в центральной части Газы
Ранее в ЦАХАЛ подтвердили, что один из самолетов поразил ракетное звено в тот момент, когда террористы готовили очередной запуск по израильской территории.
Палестинские СМИ сообщили, что один человек был убит, а еще двое получили ранения.
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