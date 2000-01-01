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Nakonu.com
13.11 08:10 MIGnews.com
Сирены в кибуце Нахаль Оз
13 ноября около 8:08 в южном кибуце Нахаль-Оз раздался сигнал ракетной тревоги.
В ЦАХАЛ заявили, что выясняют подробности.
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