13.11 08:10 MIGnews.com

Сирены в кибуце Нахаль Оз

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13 ноября около 8:08 в южном кибуце Нахаль-Оз раздался сигнал ракетной тревоги.В ЦАХАЛ заявили, что выясняют подробности.