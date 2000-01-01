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ЦАХАЛ: террористы запустили около 200 ракет | Фото:13.11 08:06   MIGnews.com

ЦАХАЛ: террористы запустили около 220 ракет

Террористы за сутки выпустили из сектора Газа по Израилю около 220 ракет.

Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ, уточнив, что данные приводятся по состоянию на утро, 13 ноября.

Уточняется, что система "Железный купол" перехватывает десятки снарядов, выпущенных по израильской территории.

"Перехват составляет около 90%. Следует также отметить, что около 60% всех запусков приходится на открытые площадки. Десятки других ракет упали в секторе Газа", – сказано в сообщении.


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