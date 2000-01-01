13.11 08:06 MIGnews.com

ЦАХАЛ: террористы запустили около 220 ракет

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Террористы за сутки выпустили из сектора Газа по Израилю около 220 ракет.Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ, уточнив, что данные приводятся по состоянию на утро, 13 ноября.Уточняется, что система "Железный купол" перехватывает десятки снарядов, выпущенных по израильской территории."Перехват составляет около 90%. Следует также отметить, что около 60% всех запусков приходится на открытые площадки. Десятки других ракет упали в секторе Газа", – сказано в сообщении.