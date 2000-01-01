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Штайе пожаловался в ООН: нам нужна защита от Израиля | Фото:13.11 08:01   MIGnews.com

Штайе пожаловался в ООН: нам нужна защита от Израиля

Премьер-министра ПА Мохаммеда Штайе обвинил Израиль в агрессии против террористов.

Он опубликовал серию гневных твиттов вечером, во вторник, когда из Газы по Израилю постоянно выпускались ракеты.

"Израиль должен немедленно прекратить свою агрессию против нашего народа в Газе. Мы призываем Организацию Объединенных Наций обеспечить международную защиту нашему народу, который по-прежнему подвергается израильским нарушениям и преступлениям, как на Западном берегу, так и в секторе Газа", – пожаловался он.

По словам Штайе, Махмуд Аббас и "палестинское правительство" проводят интенсивные контакты "для сдерживания агрессии". Более того, он обвинил израильских политиков в использовании конфликта для ликвидации политического тупика.

"Нельзя допустить, чтобы конкуренты на израильских выборах использовали палестинскую кровь в качестве предвыборной карты", – добавил он.


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