Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ: террористы атакованы в Газе | Фото:13.11 07:51   MIGnews.com

ЦАХАЛ: террористы атакованы в Газе

В среду, 13 ноября, истребитель ЦАХАЛ атаковал позицию террористов, которые выпустили ракеты из сектора Газа по израильской территории.

Об этом сообщал представитель Армии обороны Израиля. Подробности об атаке пока не раскрываются.

Ранее палестинские СМИ сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали в восточной и центральной части Газы. Также в прессе говорилось, что танки обстреливали ракетные позиции террористов в районе Саджийя.

Чуть позже появилась информация от ПА, что в результате утренней атаки израильских военных был убит один, а ранены двое.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:14
ВВС ЦАХАЛа сорвали новый ракетный удар
09:06
ЦАХАЛ подсчитал частоту запусков ракет
08:58
Эрдан: ХАМАС больше не виновник всех актов насилия
08:49
Дери: эскалация продолжится несколько дней
08:38
Минздрав ХАМАСа: количество погибших возросло
08:38
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по Хан Юнис
08:34
Маген Давид Адом: 48 госпитализированных из-за обстрелов
08:23
Тревога в кибуцах возле Газы
08:17
Убит командир бригады Исламского джихада
08:15
В Газу доставят топливо для ТЭЦ
08:10
Сирены в кибуце Нахаль Оз
08:06
ЦАХАЛ: террористы запустили около 220 ракет
08:02
ВВС нанесли удар по ракетному звену, убит боевик
08:01
Штайе пожаловался в ООН: нам нужна защита от Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus