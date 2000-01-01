13.11 07:51 MIGnews.com

ЦАХАЛ: террористы атакованы в Газе

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В среду, 13 ноября, истребитель ЦАХАЛ атаковал позицию террористов, которые выпустили ракеты из сектора Газа по израильской территории.Об этом сообщал представитель Армии обороны Израиля. Подробности об атаке пока не раскрываются.Ранее палестинские СМИ сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали в восточной и центральной части Газы. Также в прессе говорилось, что танки обстреливали ракетные позиции террористов в районе Саджийя.Чуть позже появилась информация от ПА, что в результате утренней атаки израильских военных был убит один, а ранены двое.