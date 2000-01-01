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После затишья: террористы возобновили обстрелы Израиля 13.11 06:59   MIGnews.com

После затишья: террористы возобновили обстрелы Израиля

После относительного затишья минувшей ночью, террористы газы возобновили ракетные обстрелы Израиля.

 В06:00 прозвучали сирены ракетной тревоги в Керем Шалом. Через три минуты - в Кфар Маймон, Тушия, БариЗомере вэ Шува, Алумим.

Сирены ракетной тревоги сработали во многих населенных пунктах приграничных районов и в За Шфела. В дополнение к этому, обстреливаются окрестности Иерусалима.

Сирены ракетной тревоги звучат в Биньямин, Йехуда, Модиин, Латрун, Мево Хорон, Хараль, Кфар Ория, Неве Шалом.

За 12 ноября по Израилю было выпущено более 200 ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковал террористические цели в Газе. Минувшей ночью были разбомблены несколько террористических целей в Газе, включая пусковые установки Исламского джихада. Взорван дом одного из военных командиров Исламского джихада в Хан Юнис. ранее вечером в результате удара ВВС были убиты три оперативника Исламского джихада.

Командир Дивизии Газы Элиезер Толедано  на встрече с представителями местных властей в Негеве заявил: “Вся дивизия и силы ЦАХАЛа готовы для наступательных действий и защиты населенных пунктов Западного Негева и всех граждан Израиля”.

Между тем, международные СМИ сообщают о том, что посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов спешно вылетел в Каир для посредничества в переговорах о прекращении огня. Источники 12-го канала в дипломатических кругах сообщили: “Ситуация продолжает оставаться очень сложной. Главная задача - остановить ее ухудшение”.


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