После затишья: террористы возобновили обстрелы Израиля

За 12 ноября по Израилю было выпущено более 200 ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковал террористические цели в Газе. Минувшей ночью были разбомблены несколько террористических целей в Газе, включая пусковые установки Исламского джихада. Взорван дом одного из военных командиров Исламского джихада в Хан Юнис. ранее вечером в результате удара ВВС были убиты три оперативника Исламского джихада.
Командир Дивизии Газы Элиезер Толедано на встрече с представителями местных властей в Негеве заявил: “Вся дивизия и силы ЦАХАЛа готовы для наступательных действий и защиты населенных пунктов Западного Негева и всех граждан Израиля”.
Между тем, международные СМИ сообщают о том, что посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов спешно вылетел в Каир для посредничества в переговорах о прекращении огня. Источники 12-го канала в дипломатических кругах сообщили: “Ситуация продолжает оставаться очень сложной. Главная задача - остановить ее ухудшение”.