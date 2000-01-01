Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Служба тыла разрешила возобновить учебные занятия в Гуш-Дане 13.11 06:34   MIGnews.com

Служба тыла разрешила возобновить учебные занятия в Гуш-Дане

По сообщениям израильских СМИ, служба тыла разрешила возобновить учебу в школах Гуш-Дана.

Служба тыла разрешила возобновить учебные занятия в Гуш-Дане.

В  то же время, армия и командование службы тыла готовятся к возобновлению ракетных обстрелов. Отданы распоряжения о принятии соответствующих мер в радиусе 40 километров от границы с Газой. Поэтому учебных занятий не не будет сегодня ни в приграничных районах, ни в Ха Шфела.

Занятия отменены в Ришон Ле Ционе, Нес Циона, Сдероте, Кирьят-Малахи, Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Рахает, Хура и на территории региональных советов Сде Негев, Шаар Ха Негев, Эшколь, Мерхавим и Беэр Тувья.

Отменены занятия в кампусе Еврейского Университета в Беей Даган, курсы обучения медсестер в больницах  Асаф Ха Рофе и Каплан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:41
Учебный день: список городов, где не будет занятий
07:32
ПА: после атаки ЦАХАЛ есть убитый
07:25
8-летняя пострадавшая в Холоне: данные о состоянии
07:22
В Бней-Браке и Реховоте объявлен учебный день
07:20
ЦАХАЛ атаковал в Газе: танки обстреливают Саджийя
07:11
В Ришон Ле Цион объявлен учебный день
07:10
Две ракеты сбиты над Ашкелоном
07:07
ЦАХАЛ: боевые действия продолжатся несколько дней
07:06
Видео: ракета сбита над Латрун
06:41
Ракетный обстрел окрестностей Иерусалима
06:37
Наркоманов научились распознавать по отпечаткам
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:21
Джейми Лоусон сыграет в новом фильме о Бэтмене
04:12
Представлен обновленный трейлер фильма про Соника  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus