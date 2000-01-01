13.11 06:34 MIGnews.com

Служба тыла разрешила возобновить учебные занятия в Гуш-Дане

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По сообщениям израильских СМИ, служба тыла разрешила возобновить учебу в школах Гуш-Дана.Служба тыла разрешила возобновить учебные занятия в Гуш-Дане.В то же время, армия и командование службы тыла готовятся к возобновлению ракетных обстрелов. Отданы распоряжения о принятии соответствующих мер в радиусе 40 километров от границы с Газой. Поэтому учебных занятий не не будет сегодня ни в приграничных районах, ни в Ха Шфела.Занятия отменены в Ришон Ле Ционе, Нес Циона, Сдероте, Кирьят-Малахи, Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Рахает, Хура и на территории региональных советов Сде Негев, Шаар Ха Негев, Эшколь, Мерхавим и Беэр Тувья.Отменены занятия в кампусе Еврейского Университета в Беей Даган, курсы обучения медсестер в больницах Асаф Ха Рофе и Каплан.