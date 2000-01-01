13.11 21:25 MIGnews.com

"Террористы совершают двойное военное преступление"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с высокопоставленной делегацией членов AIPAC в своем офисе в Иерусалиме в среду вечером, 13 ноября.Нетаниягу проинформировал членов делегации о ситуации в Газе, сказав, что "самое важное различие в международном праве, и особенно в законах войны, заключается в том, что существует разделительная линия, с одной стороны, есть бойцы, а с другой - мирные жители".Нетаниягу добавил: "Запрещается принимать меры против невинных гражданских лиц. Бывает, что иногда эта линия пересекается по ошибке, но ее не следует намеренно пересекать. Любой, кто стремится причинить вред гражданскому населению, является военным преступником"."Террористы делают прямо противоположное, в том числе в Газе. Они преднамеренно нацелены на гражданское население. Они нацелены на наши города. Сегодня они нацелены на Ашкелон, они ставят в поле зрения общины конверта Газы, а также Тель-Авив и Иерусалим.""Они хотят преднамеренно причинять вред гражданскому населению. Это военное преступление. Затем они совершают второе военное преступление. Они не только преднамеренно причиняют вред гражданскому населению, но и прячутся за гражданским населением в гражданских районах, потому что знают, что мы, стараясь избежать жертв среди гражданского населения, возможно, избежали нападения на эти укрытия", - пояснил премьер.Он подчеркнул, что "они фактически совершают двойное военное преступление - они преднамеренно наносят ущерб гражданским лицам и прячутся за гражданскими лицами в попытке создать для себя иммунитет, который позволит им продолжать это".Премьер-министр также сослался на решение суда ЕС против израильской продукции, произведенной в Иудее и Самарии, отметив, что "хотя ЕС решает не присоединяться к санкциям против Ирана, он накладывает ограничения на экономическую политику Израиля". Он поблагодарил США и госсекретаря США Майка Помпео за их твердую поддержку Израиля в этом вопросе.