13.11 20:18 MIGnews.com

"Террористы теперь знают, что мы настигнем их, где угодно"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу по безопасности с министром обороны, начальником штаба, начальником Шин Бет, главой СНБ и сотрудниками службы безопасности в штаб-квартире Южного командования в среду, 13 ноября. Со вторника по Израилю было выпущено более 360 ракет.В конце обсуждений Нетаниягу сказал: "Мы завершили консультации по вопросам безопасности здесь, в Южном командовании, с министром обороны, начальником штаба, начальником управления военной разведки и Шин Бет для следующих шагов. Это большое достижение государства Израиль для дальнейшего усиления нашего сдерживания. Террористы знают, что мы можем настигнуть их где угодно, и мы действительно нацелимся на любого, кто причинит нам вред"."Помимо этого, мы не обратились к эскалации, но мы будем знать, что мы предпримем все необходимые действия, о которых мы договорились, чтобы продолжать защищать Государство Израиль и его граждан", - добавил Нетаниягу.Он отметил, что террористические организации теперь должны бояться вдвойне. "Здесь происходит реальное изменение в уравнении, потому что теперь лидеры террористов и их последние активисты знают, что мы можем достичь их точных укрытий и действовать против них. Это лишает их ощущения, что они могут действовать против нас, против наших гражданских лиц, скрываясь за своими гражданскими лицами. Это изменение уравнения, потому что все они могут стать мишенями. Это очень большое изменение, и оно значительно усиливает сдерживание и потенциал Израиля против террористов"."Мы находимся в разгаре кампании, и надеемся, что она будет максимально короткой. Мы не наращиваем усилия, но сделаем все от нас зависящее, чтобы восстановить мир и безопасность жителей Юга и Израиля. Я думаю, что мы находимся на правильном пути. Я хочу поздравить вас, начальника штаба, главнокомандующего, ИСА и Армии Обороны Израиля. Командиры и солдаты здесь делают фантастическую работу", - заключил премьер-министр.Министр обороны Нафтали Беннетт также обратился к военным. "Мы находимся во второй день кампании в Газе. Достижения хорошие - террористический лидер Исламского джихада был ликвидирован, и есть сдерживание, но впереди еще долгий путь"."Нам нужно, чтобы каждый террорист и каждый, кто его поддерживает, знал, что у него есть таймер на конец его жизни. У них у каждого есть возможность решить, продолжать ли террористическую деятельность и покончить с жизнью или оставить терроризм. У Исламского джихада есть аналогичное решение как у организации.""В настоящее время Исламский джихад, похоже, хочет привлечь жителей Газы к еще большему ущербу. Это их решение, будут ли они втягивать в это граждан Газы и их собственных жителей. Мы надеемся, что нет, но они будут нести ответственность за свои решения в ближайшие часы", сказал Беннетт.