13.11 19:51 MIGnews.com

Аль-Кудс: Израиль скрывает ущерб от обстрелов

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В Twitter официальный представитель бригад "Аль-Кудс" Абу Хамза заявил, что ЦАХАЛ намеренно скрывает ущерб, нанесенный израильским военным объектам террористами "Исламского джихада"."Наши удары достигли сердца организации. Если враг откроет то, что они сделали, он превратит Нетаниягу в посмешище на сионистской улице", - пишет он."Бригады Аль-Кудс бросают вызов сионистскому военному цензору, чтобы показать фотографии и видео, показывающие размер ущерба, нанесенного фабрикам, штаб-квартирам, домам поселенцев в Газе и оккупированным городам", - добавляет он.Израиль опубликовал множество фотографий повреждений домов и других мест, хотя, по словам военных, большинство ракет были сбиты или приземлились на открытых пространствах.