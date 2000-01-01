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Аль-Кудс: Израиль скрывает ущерб от обстрелов | Фото:13.11 19:51   MIGnews.com

Аль-Кудс: Израиль скрывает ущерб от обстрелов

В Twitter официальный представитель бригад "Аль-Кудс" Абу Хамза заявил, что ЦАХАЛ намеренно скрывает ущерб, нанесенный израильским военным объектам террористами "Исламского джихада".

"Наши удары достигли сердца организации. Если враг откроет то, что они сделали, он превратит Нетаниягу в посмешище на сионистской улице", - пишет он.

"Бригады Аль-Кудс бросают вызов сионистскому военному цензору, чтобы показать фотографии и видео, показывающие размер ущерба, нанесенного фабрикам, штаб-квартирам, домам поселенцев в Газе и оккупированным городам", - добавляет он.

Израиль опубликовал множество фотографий повреждений домов и других мест, хотя, по словам военных, большинство ракет были сбиты или приземлились на открытых пространствах.


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