13.11 19:33 MIGnews.com

По Израилю было запущено около 400 ракет

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С утра вторника, 12 ноября, в южном Израиле упало около 400 ракет и минометных снарядов, причем 60% из них разрываются в открытых полях и не наносят ущерба, сообщает армия.По словам военных, солдаты, эксплуатирующие систему противоракетной обороны "Железный купол", перехватили 90% поступающих снарядов, которые направлялись в населенные районы."Продолжайте прислушиваться к указаниям командования Внутреннего фронта", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.