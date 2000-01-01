13.11 17:35 MIGnews.com

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного террориста в Газе

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ЦАХАЛ заявляют, что нанесли воздушный удар по члену "Исламского джихада" в северной части Газы, который готовился запустить ракету. Подтверждения из Газы пока не поступало.Между тем, министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщает, что тело палестинца, убитого израильским огнем в южной Газе, прибыло в больницу Шифа в городе Газа.Ликвидация террориста увеличивает число палестинцев, убитых в Газе со вторника, до 24, по крайней мере половина из которых были членами террористических групп.