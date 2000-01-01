Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ ликвидировал еще одного террориста в Газе | Фото:13.11 17:35   MIGnews.com

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного террориста в Газе

ЦАХАЛ заявляют, что нанесли воздушный удар по члену "Исламского джихада" в северной части Газы, который готовился запустить ракету. Подтверждения из Газы пока не поступало.

Между тем, министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщает, что тело палестинца, убитого израильским огнем в южной Газе, прибыло в больницу Шифа в городе Газа.

Ликвидация террориста увеличивает число палестинцев, убитых в Газе со вторника, до 24, по крайней мере половина из которых были членами террористических групп.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:26
В Ашкелоне сработала система ПРО "Железный купол"
18:20
Корреспонденты 12 канала застали ракетный обстрел
18:07
63 человека обратились за медицинской помощью
17:53
Видео с места попадания ракеты в дом в Ашкелоне
17:25
Нетаниягу и Беннетт на юге Израиля: угрожают террористам
17:04
Хоф Ашкелон и Сдерот подверглись ракетному обстрелу
17:03
Депутаты Арабского списка вышли после конфликта с Нетаниягу
16:36
Эшколь: ракетный обстрел населенных пунктов
16:33
Ривлин и Либерман провели встречу в Иерусалиме
16:19
Израиль направил предупреждение ХАМАСу
16:11
Тель-Авив: Найден мертвым криминальный авторитет
16:06
В Ашкелоне ранена женщина после попадания ракеты в дом
16:03
Либерман обвинил Нетаниягу в капитуляции перед ХАМАСом
15:45
Пункты пропуска с Газой останутся закрытыми
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus