13.11 16:19 MIGnews.com

Израиль направил предупреждение ХАМАСу

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Израиль направил террористической группировке ХАМАС предупреждение о том, что ЦАХАЛ начнет сносить целые здания в Газе, если группировка подключиться к обстрелу еврейского гоусдарства. В сообщении говорится, что ЦАХАЛ начнет выравнивать высотные здания, как это произошло во время войны в Газе в 2014 году, сообщает общественная телекомпания Кан.Вещатель ссылается на палестинского чиновника, который говорит, что ХАМАС и Исламский джихад работают вместе и стараются не втягивать Газу в тотальную войну с Израилем. Считается, что ХАМАС не участвует в обстреле Израиля.Посол ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов в настоящее время находится в Каире, где встречается с представителями египетской разведки в целях достижения соглашения о прекращении огня. До настоящего времени никаких прорывов достигнуто не было.