13.11 15:45 MIGnews.com

Пункты пропуска с Газой останутся закрытыми

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Генерал-майор Камил Абу Рукун в среду утром, 13 ноября, объявил, что пункты пропуска между Израилем и Газой будут закрыты "до дальнейшего уведомления".Переходы через Эрез и Керем-Шалом были первоначально закрыты во вторник утром. Также, была сокращена зона промысла в районе Газы в связи с ракетным обстрелом израильских гражданских лиц в центральной и южной частях Израиля.В среду Абу Рукун объявил, что пункты пропуска останутся закрытыми "до дальнейшего уведомления" из-за продолжающихся ракетных обстрелов израильских гражданских лиц."COGAT проинформировал GPO (пресс-служба правительства) о том, что на сегодняшний день в вышеуказанной политике нет изменений", - говорится в заявлении GPO в среду. "Обновления будут выпускаться по мере необходимости".С утра вторника по Израилю было выпущено более 220 ракет и прозвучало более 694 сирен ракетной тревоги.