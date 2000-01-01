13.11 15:24 MIGnews.com
Число погибших в ПА возросло до 23
Трупы двух палестинцев, убитых израильским огнем в южной части Газы, прибыли в больницу в Хан-Юнисе, сообщает министерство здравоохранения ХАМАСа.
По данным министерства, с раннего утра вторника было убито 23 палестинца в секторе Газа.
По меньшей мере 12 из 23 убитых были членами террористических групп.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что уничтожили двух членов "Исламского джихада", которые готовились к запуску ракет по Израилю.
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