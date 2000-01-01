Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Число погибших в ПА возросло до 23 | Фото:13.11 15:24   MIGnews.com

Число погибших в ПА возросло до 23

Трупы двух палестинцев, убитых израильским огнем в южной части Газы, прибыли в больницу в Хан-Юнисе, сообщает министерство здравоохранения ХАМАСа.

По данным министерства, с раннего утра вторника было убито 23 палестинца в секторе Газа.

По меньшей мере 12 из 23 убитых были членами террористических групп.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что уничтожили двух членов "Исламского джихада", которые готовились к запуску ракет по Израилю.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:36
Эшколь: ракетный обстрел населенных пунктов
16:33
Ривлин и Либерман провели встречу в Иерусалиме
16:19
Израиль направил предупреждение ХАМАСу
16:11
Тель-Авив: Найден мертвым криминальный авторитет
16:06
В Ашкелоне ранена женщина после попадания ракеты в дом
16:03
Либерман обвинил Нетаниягу в капитуляции перед ХАМАСом
15:45
Пункты пропуска с Газой останутся закрытыми
15:40
Сигнал ракетной тревоги в Ашкелоне
15:33
В киббуце Кфар-Аза и Саад звучат ракетные сирены
15:27
Ракета упала возле школы в Нетивоте
14:48
Ракета перебила водопровод в районе Эшколь  
14:44
Ривлин встретился с Либерманом: о чем говорили
14:35
Россия готова усилить египетскую армию
14:26
Ракета попала в промзону в Негеве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus