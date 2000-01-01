13.11 14:01 MIGnews.com

Беннет: выследим каждого террориста для безопасности детей

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Палестинские террористы, обстреливающие Израиль, наносят удары и по мирным жителям Газы.Такое заявление для иностранной прессы сделал министр обороны Нафтали Беннетт 13 ноября, передает The Times of Israel."За последние 24 часа террористы "Исламского джихада" выпустили более 250 ракет и минометных снарядов по израильтянам: по нашим семьям, по нашим детям. Но эти же террористы не только убивают израильтян. На самом деле, они убивают и своих людей в Газе", – сказал Беннет.По его словам, по стоимости, за каждый выстрел можно построить целую классную комнату."Израильские силы безопасности будут выслеживать каждого террориста, пока наши дети не будут в безопасности. Мир должен выстоять и объединиться против радикального исламского террора, иначе мир почувствует его ярость", – резюмировал он.