Беннет: выследим каждого террориста для безопасности детей
Палестинские террористы, обстреливающие Израиль, наносят удары и по мирным жителям Газы.
Такое заявление для иностранной прессы сделал министр обороны Нафтали Беннетт 13 ноября, передает The Times of Israel.
"За последние 24 часа террористы "Исламского джихада" выпустили более 250 ракет и минометных снарядов по израильтянам: по нашим семьям, по нашим детям. Но эти же террористы не только убивают израильтян. На самом деле, они убивают и своих людей в Газе", – сказал Беннет.
По его словам, по стоимости, за каждый выстрел можно построить целую классную комнату.
"Израильские силы безопасности будут выслеживать каждого террориста, пока наши дети не будут в безопасности. Мир должен выстоять и объединиться против радикального исламского террора, иначе мир почувствует его ярость", – резюмировал он.