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Ракета угодила в завод в Сдероте | Фото:13.11 13:47   MIGnews.com

Ракета угодила в завод в Сдероте

Ракета, выпущенная из сектора Газа в направлении юга Израиля, попала в завод в Сдероте.

Информации о пострадавших нет, передает израильский "13-канал".

По словам регионального представителя, в Шаар-ха-Негев также попали два минометных снаряда, в результате чего был причинен ущерб инфраструктуре. Пострадавших также нет.

Другие снаряды, судя по словам свидетелей, вероятно были сбиты или упали в открытых полях.




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