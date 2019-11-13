13.11 13:47 MIGnews.com
Ракета угодила в завод в Сдероте
Ракета, выпущенная из сектора Газа в направлении юга Израиля, попала в завод в Сдероте.
Информации о пострадавших нет, передает израильский "13-канал".
По словам регионального представителя, в Шаар-ха-Негев также попали два минометных снаряда, в результате чего был причинен ущерб инфраструктуре. Пострадавших также нет.
Другие снаряды, судя по словам свидетелей, вероятно были сбиты или упали в открытых полях.
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