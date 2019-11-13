13.11 13:47 MIGnews.com

Ракета угодила в завод в Сдероте

החיסול ומתקפת הרקטות | רקטה פגעה פגיעה ישירה בחצר מפעל בעיר שדרות pic.twitter.com/99J5M4AmLj — חדשות 13 (@newsisrael13) November 13, 2019

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Ракета, выпущенная из сектора Газа в направлении юга Израиля, попала в завод в Сдероте.Информации о пострадавших нет, передает израильский "13-канал".По словам регионального представителя, в Шаар-ха-Негев также попали два минометных снаряда, в результате чего был причинен ущерб инфраструктуре. Пострадавших также нет.Другие снаряды, судя по словам свидетелей, вероятно были сбиты или упали в открытых полях.