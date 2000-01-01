Кохави посетил военные части на границе с Газой

Утром, 13 ноября, начальник генерального штаба Авив Кохави посетил части ЦАХАЛа, развернутые вдоль границ сектора Газы.
Его сопровождали командующий Южным округом генерал-майор Герци Леви, командующий сухопутными войсками генерал-майор Йоэль Стрик, командир дивизии Газы бригадный генерал Элиэзер Толедано и командиры входящих в дивизию региональных бригад, передает пресс-служба ЦАХАЛ.
Начальик генштаба встретился с командирами оперативных подразделений, обсудил с ними ситуацию на границе и их готовность к нейтрализации угрозы со стороны "Исламского джихада".