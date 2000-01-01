ЦАХАЛ: уничтожен крупнейший завод по производству ракет
Израильские военные после очередного раунда авиаударов сообщили, что уничтожили крупнейший завод "Исламского джихада" в Газе по производству оружия.
В заявлении уточняется, что ЦАХАЛ увеличил частоту своих атак, а также определил новый тип целей в южной части сектора Газа.
"Была атакована центральная фабрика по производству ракетных боеголовок. На этой площадке изготовлялись ракеты дальнего радиуса действия", – сказано в сообщении.
Истребители и самолеты ЦАХАЛ также нанесли удары по штаб-квартире бригады палестинского "Исламского джихада" в Хан-Юнис, по тайнику с оружием, который был расположен в доме одного из террористов, и по ряду объектов, связанных группировкой.