13.11 12:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ: уничтожен крупнейший завод по производству ракет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские военные после очередного раунда авиаударов сообщили, что уничтожили крупнейший завод "Исламского джихада" в Газе по производству оружия.В заявлении уточняется, что ЦАХАЛ увеличил частоту своих атак, а также определил новый тип целей в южной части сектора Газа."Была атакована центральная фабрика по производству ракетных боеголовок. На этой площадке изготовлялись ракеты дальнего радиуса действия", – сказано в сообщении.Истребители и самолеты ЦАХАЛ также нанесли удары по штаб-квартире бригады палестинского "Исламского джихада" в Хан-Юнис, по тайнику с оружием, который был расположен в доме одного из террористов, и по ряду объектов, связанных группировкой.