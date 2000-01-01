13.11 12:22 MIGnews.com

Аль-Ата предупреждали, что он — под прицелом

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Ряд влиятельных палестинских журналистов предупреждал командира Исламского джихада в северной Газе Баху аль-Ата о том, что он попал в прицел израильских спецслужб и ЦАХАЛа.Главный редактор палестинского информационного агентства MAAN Наср аль-Лахм предупредил Исламский джихад о готовящейся ликвидации аль-Ата, который также был известен под именем Хадж Абу Салим. Аль-Лахм сказал: "О тебе слишком много говорят в израильской прессе. Это - верный признак того, что ты цель израильской ликвидации. Надо проявлять осторожность".Исламский джихад не остался глух к этим предупреждениям. немедленно после их получения он опубликовал заявление, в котором говорилось, что не потерпит убийства аль-Ата.Заявление гласит: “Абу аль-Ата - не террорист, но борец за свободу. Он не просто атакует Израиль, но выполняет свой национальный долг согласно международным конвенциям, которые гласят, что гражданские под иностранной военной оккупацией имеют право защищать себя и свою землю, а также немедленно реагировать на любые атаки оккупации, которая осмеливается нападать на наши святыни”.Аль-Ата были идентифицированы ЦАХАЛем в качестве одной из основных целей уже во время проведения операции Нерушимая Скала. Его дом был разбомблен, но он не находился в нем на момент атаки.