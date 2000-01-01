13.11 12:27 MIGnews.com
Командующий Службой тыла оценил ситуацию в Ашкелоне
Вечером, 12 ноября, командующий Службой тыла ЦАХАЛа генерал-майор Тамир Йедай участвовал в оценке ситуации в Ашкелоне.
Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.
Глава Моссада Йоси Коэн, командир спасательной и учебной бригады Йоси Пинто и командиры южных батальонов предоставили отчет.
Кроме того, Йедай проехался по южному сектору, поддержал местных жителей и чиновников за их устойчивость и высокую значимость для жизненно важных принципов командования Службы тыла.
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