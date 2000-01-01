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За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата 13.11 11:54   MIGnews.com

За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата

Израильский портал i24 сообщает о том, что за считанные минуты до ликвидации командира Исламского джихада Баха аль-Ата залетел квадрокоптер ЦАХАЛа.

Целью было убедиться, что террорист действительно находится в комнате. Через несколько минут комната была взорвана ракетой, выпущенной самолетом ВВС ЦАХАЛа. Баха аль-Атат и его жена были убиты на месте.

Одновременно сообщается о том, что разведывательные квадрокоптеры ЦАХАЛа были замечены над домом аль-Аата и еще трех командиров Исламского джихада две недели назад.


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