13.11 11:54 MIGnews.com

За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильский портал i24 сообщает о том, что за считанные минуты до ликвидации командира Исламского джихада Баха аль-Ата залетел квадрокоптер ЦАХАЛа.Целью было убедиться, что террорист действительно находится в комнате. Через несколько минут комната была взорвана ракетой, выпущенной самолетом ВВС ЦАХАЛа. Баха аль-Атат и его жена были убиты на месте.Одновременно сообщается о том, что разведывательные квадрокоптеры ЦАХАЛа были замечены над домом аль-Аата и еще трех командиров Исламского джихада две недели назад.