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Nakonu.com
13.11 11:15 MIGnews.com
Интерактивная карта ракетных обстрелов в Израиле
Израильтяне могут следить на интерактивной карте за ракетными обстрелами в режиме реального времени.
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