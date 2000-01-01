Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Интерактивная карта ракетных обстрелов в Израиле | Фото:13.11 11:15   MIGnews.com

Интерактивная карта ракетных обстрелов в Израиле

Израильтяне могут следить на интерактивной карте за ракетными обстрелами в режиме реального времени.





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:22
Аль-Ата предупреждали, что он — под прицелом
12:20
Венеция тонет  
12:16
В Италии предотвращен теракт в мечети  
12:06
Джип ЦАХАЛа атакован ракетой "Корнет"
11:58
Российская армия бросает вызов США и НАТО
11:54
За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата
11:46
Видео: перехват ракет в Сдероте
11:46
Ракета в спальню: как ликвидировали Баху аль-Аата
11:36
Ракеты сбиты над Ашкелоном и Сдеротом
11:32
К границе с Газой перебрасывается спецназ
11:32
Лондон: охранник изнасиловал несовершеннолетних за воровство
11:25
Солдат ливанской армии убил демонстранта
11:10
В ашкелонском "Амигуре" все спокойно
11:05
Ракетная тревога в Сдероте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus