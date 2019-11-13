13.11 11:03 MIGnews.com

"Моджахеды" взяли на себя ответственность за обстрелы

הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בהודעה לעיתונות: "ירינו הבוקר 20 טילי גראד על אשקלון ושדרות, בשיתוף פעולה עם גדודי אל-מג'אהדין". בהודעה נמסר שהירי היה במסגרת "התגובה הטבעית" לחיסול בהאא אבו אל-עטא, וניסיון החיסול של אכרם אל-עג'ורי בסוריה@AlonAmitzi — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2019

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Бригады "Аль-Кудс" и "Моджахедов" взяли на себя ответственность за ракетные удары по Ашкелону и Сдероту, нанесенные утром, 13 ноября.Об этом говорится в совместном заявлении, передает израильский "13-й канал"."Сегодня утром мы выпустили 20 ракет "Град" по Ашкелону и Сдероту в сотрудничестве с бригадой "Моджахедов", – сказано в сообщении.Террористы утверждают, что атака проходила в рамках "естественного ответа" на убийство Баха аль-Ата и Акрама аль-Аджури в Дамаске.