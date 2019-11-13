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Обстрелы Израиля: две ячейки взяли ответственность | Фото:13.11 11:03   MIGnews.com

"Моджахеды" взяли на себя ответственность за обстрелы

Бригады "Аль-Кудс" и "Моджахедов" взяли на себя ответственность за ракетные удары по Ашкелону и Сдероту, нанесенные утром, 13 ноября.

Об этом говорится в совместном заявлении, передает израильский "13-й канал".

"Сегодня утром мы выпустили 20 ракет "Град" по Ашкелону и Сдероту в сотрудничестве с бригадой "Моджахедов", – сказано в сообщении.

Террористы утверждают, что атака проходила в рамках "естественного ответа" на убийство Баха аль-Ата и Акрама аль-Аджури в Дамаске.




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