13.11 10:56 MIGnews.com

Израиль готов уничтожить лидера Исламского джихада

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Арабская газета Dar al-Hayat сообщила подробности миссии специального посланника ООН Николая Младенова в Каир.Израиль предупредил руководство террористических организаций о том, что в случае, если ракетные обстрелы его территории продолжатся, ЦАХАЛ уничтожит генерального секретаря Исламского джихада Зияда Нахала.Нахала был избран на пост главы Исламского джихада год назад. Он часто выезжает в Ливан и Иран. Во время операции Нерушимая Скала его дом был разрушен в ходе атаки ЦАХАЛа.Сообщение в арабской газете также подчеркивает, что ХАМАС не желает оказаться вовлеченным в нынешнюю конфронтацию, и “оставил сцену” для Исламского джихада.