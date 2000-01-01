Израиль готов уничтожить лидера Исламского джихада
Арабская газета Dar al-Hayat сообщила подробности миссии специального посланника ООН Николая Младенова в Каир.
Израиль предупредил руководство террористических организаций о том, что в случае, если ракетные обстрелы его территории продолжатся, ЦАХАЛ уничтожит генерального секретаря Исламского джихада Зияда Нахала.
Нахала был избран на пост главы Исламского джихада год назад. Он часто выезжает в Ливан и Иран. Во время операции Нерушимая Скала его дом был разрушен в ходе атаки ЦАХАЛа.
Сообщение в арабской газете также подчеркивает, что ХАМАС не желает оказаться вовлеченным в нынешнюю конфронтацию, и “оставил сцену” для Исламского джихада.