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Ракета в спальню: как ликвидировали Баху аль-Аата

המעקב והטיל לחדר השינה: כך חוסל בכיר הג'יהאד. הכתבה של @roysharon11 מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/1ACuiScQWL — כאן חדשות (@kann_news) November 12, 2019

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Израильские СМИ опубликовали подробности операции по уничтожению “главнокомандующего” Исламского джихада Баху аль-Ата.Аль-Ата давно находился под прицелом ЦАХАЛа. Он был командиром Исламского джихада в северной Газе и нес ответственность за совершение сотен nтерактов, в том числе, атак против израильских населенных пунктов на границе с Газой две недели назад и обстрел Ашдода во время предвыборного выступления там премьер-министра Нетаниягу в сентябре.ЦАХАЛ сообщил, что пытался прекратить активность аль-Ата “любыми возможными способами”. Аль-Ата, со своей стороны, всегда укрывался за “живыми щитами”, включая детей, с тем, чтобы предотвратить возможную ликвидацию.10 дней назад военно-политический кабинет Израиля принял необычное решение и одобрил ликвидацию аль-Ата. Решение было принято единогласно - после того, как по населенным пунктам на границе с Газой люди аль-Ата выпустили 11 ракет. За исключением главного финансиста ХАМАСа в мае прошлого года, подобных решений в последние годы не принималось. После этого Генштаб ЦАХАЛа, в месте с ШАБАКом ждали момента, когда представится удобная возможность, зная, что аль-Ата готовит новую серию атак, включая ракетные обстрелы, запуск квадрокоптеров и обстрелы снайперов.Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула: "Начальник Генштаба настаивал на ликвидации, поскольку у нас не осталось никакого иного выбора. Мы понимали, что Баха является игроком, которого никто не сдерживает и не ограничивает. Он действовал в своих собственных интересах - зачастую даже вопреки интересам собственной организации".В 04:00 12 ноября долгожданная возможность предоставилась. Аль-Ата находился у себя дома - и его не прикрывал живой щит. В доме находилась только его жена - и самолеты ЦАХАЛа уже были на пути к нему. Жена погибла вместе с джихадистом. Точный удар ракетой в комнату, где спал террорист полностью ее разрушил. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула: “Мы не уничтожили все здание - только комнату, в которой он находился. Мы воспользовались возможностью уничтожить его с минимальными потерями. Речь идет об очень тесной координации с ШАБАКом, благодаря которой удалось нанести удар по специфической комнате”.Одновременно в Дамаске была атакована секретная квартира, в которой жил заместитель командующего боевым крылом Исламского джихада Акрам Аджури.После операции по ликвидации аль-Ата премьер-министр Биньямин Нетаниягу подчеркнул: "Мы доказали, что можем нанести удар с хирургической точностью по любому месту, в котором скрываются террористы".