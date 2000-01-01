13.11 10:34 MIGnews.com
На границе с Газой развернута артиллерия
Израильские СМИ сообщают о том, что впервые с начала нынешней эскалации на границе с Газой развернуты артиллерийские батареи.
Цель развертывания - интенсификация огня по террористическим целям в случае обострения ситуации.
Одновременно сообщается о переброске на границу 13-го батальона Бригады Голани. Батальон усилит защиту границу. Уже сегодня ночью солдаты батальона принимали участие в патрулировании границы.
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