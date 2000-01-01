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Израиль пригрозил палестинцам блокадой | Фото:13.10 08:34   MIGnews.com

Израиль пригрозил палестинцам блокадой

Израиль пригрозил запретить ввоз продовольственной продукции, произведенной в Палестинской автономии, если ее администрация не прекратит бойкот израильской телятины и ягнятины, который начался еще в середине сентября.

Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

"Израиль не допустит каких-либо бойкотов против своих продуктов. После одностороннего решения администрации ПА, наносящего ущерб экономике обеих сторон, и ряда запросов, направленных на решение сложившейся проблемы, я предупредил, либо ситуация вернется в нормальное русло, либо мы не допустим ввоза сельскохозяйственной продукции из ПА", - заявил генерал-майор ЦАХАЛ Камиль Абу Рокун.

По его словам, администрация ПА запретила своим фермерам покупать мясо у израильских фермеров.

В свою очередь официальный представитель Палестинской администрации Ибрагим Мельхем заявил, что они имеют право разнообразить товары на своем рынке, в том числе заменив товары израильского производства арабскими.


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