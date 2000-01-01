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ЦАХАЛ открыл огонь на границе с Сирией | Фото:13.10 22:30   MIGnews.com

ЦАХАЛ открыл огонь на границе с Сирией

Вечером, 13 октября, солдаты ЦАХАЛ внезапно открыли огонь по подозрительному объекту.

Как сообщает "Аруц Шева", это случилось на Голанских высотах.

Военные предположили, что вблизи границы с Сирией обнаружили беспилотник. После осмотра было установлено, что на израильскую территорию никакие посторонние объекты не попадали.

Военные продолжают обыск в этом районе, несмотря на темноту. Местные жители никаких специальных инструкций не получали, а это значит - ситуация является потенциально безопасной.

Стоит отметить, что напряжение в Израиле и на Ближнем Востоке в целом постоянно увеличивается. Днем ранее Ливан набросился с обвинениями, будто израильский беспилотник-разведчик вторгся в воздушное пространство и пролетел над позициями "Хизбаллы", которая за месяц до этого угрожала "жестко противодействовать".

А на другом участке границы также остается небезопасно, особенно на фоне турецкой военной операции, нацеленной "зачистить курдов".


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