ЦАХАЛ открыл огонь на границе с Сирией

Вечером, 13 октября, солдаты ЦАХАЛ внезапно открыли огонь по подозрительному объекту.
Как сообщает "Аруц Шева", это случилось на Голанских высотах.
Военные предположили, что вблизи границы с Сирией обнаружили беспилотник. После осмотра было установлено, что на израильскую территорию никакие посторонние объекты не попадали.
Военные продолжают обыск в этом районе, несмотря на темноту. Местные жители никаких специальных инструкций не получали, а это значит - ситуация является потенциально безопасной.
Стоит отметить, что напряжение в Израиле и на Ближнем Востоке в целом постоянно увеличивается. Днем ранее Ливан набросился с обвинениями, будто израильский беспилотник-разведчик вторгся в воздушное пространство и пролетел над позициями "Хизбаллы", которая за месяц до этого угрожала "жестко противодействовать".
А на другом участке границы также остается небезопасно, особенно на фоне турецкой военной операции, нацеленной "зачистить курдов".