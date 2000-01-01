В частности, израильский дрон якобы добывал информацию о позициях находящейся там шиитской группировки "Хизбалла", поддерживаемой Ираном.
"Вечером в субботу, 12 октября, один из беспилотников-разведчиков Израиля нарушил воздушное пространство Ливана, пролетел над южным пригородом Бейрута и улетел", – утверждается в сообщении Ливана.
ЦАХАЛ ситуацию с перехватом якобы израильского БПЛА никак не комментирует. Стоит отметить, что такая нервная реакция Ливана последовала из-за авиаудара при помощи беспилотника, который произошел 25 августа в Бейруте: один дрон взорвался, после чего "Хизбалла" совершила попытку нападения на границе с Израилем.
В сентябре президент Ливана Мишель Аун угрожал, что "Израиль ощутит последствия любого нападения". А лидер "Хизбаллы" Сайед Хасан Насралла предупреждал, что шиитское движение будет противодействовать израильским беспилотникам, которые якобы нарушают воздушное пространство Ливана.