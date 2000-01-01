13.10 08:08 MIGnews.com
Палестинка погибла в результате атаки с применением камней
Жительница Палестинской автономии погибла в автокатастрофе в пятницу вечером на севере Самарии и Иудеи, после того, как группа еврейских поселенцев забросала ее автомобиль камнями.
Об этом в субботу, 13 октября сообщает The Times of Israel
со ссылкой на палестинские СМИ.
Праоохранители заявили в субботу утром, что они открыли расследование инцидента.
По данным издания, в момент инцидента, который произошел на 60-й трассе недалеко от перекрестка "Тапуах", в автомобиле также находился муж погибшей.
Согласно источникам издания, метание камней привело к тому, что 47-летняя Айша Мухаммад Талаль ар-Раби во время движения потеряла контроль над транспортным средством.
Палестинка получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего ее немедленно госпитализировали в центр скорой помощи "Ибн Сина" в деревне Хауара, где врачи констатировали ее смерть.
В пресс-службе ЦАХАЛа пока не комментируют данный инцидент.
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