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Палестинка погибла в результате `каменной атаки` в Самарии | Фото:13.10 08:08   MIGnews.com

Палестинка погибла в результате атаки с применением камней

Жительница Палестинской автономии погибла в автокатастрофе в пятницу вечером на севере Самарии и Иудеи, после того, как группа еврейских поселенцев забросала ее автомобиль камнями.

Об этом в субботу, 13 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Праоохранители заявили в субботу утром, что они открыли расследование инцидента.

По данным издания, в момент инцидента, который произошел на 60-й трассе недалеко от перекрестка "Тапуах", в автомобиле также находился муж погибшей.

Согласно источникам издания, метание камней привело к тому, что 47-летняя Айша Мухаммад Талаль ар-Раби во время движения потеряла контроль над транспортным средством.

Палестинка получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего ее немедленно госпитализировали в центр скорой помощи "Ибн Сина" в деревне Хауара, где врачи констатировали ее смерть.

В пресс-службе ЦАХАЛа пока не комментируют данный инцидент.


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