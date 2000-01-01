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Канада увеличит финансовую помощь UNRWA | Фото:13.10 14:07   MIGnews.com

Канада увеличит финансовую помощь UNRWA

Власти Канады приняли решение выделить 38 млн долларов на нужды Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), сообщает в субботу, 13 октября i24NEWS.

Стоит отметить, что США уже давно являлись крупнейшим донором БАПОР, пока администрация президента Дональда Трампа в августе официально не прекратила финансирование агентства в размере 350 миллионов долларов в год.

Согласно заявлению канадских властей, финансовые средства будут поступать в течение двух лет.

Основная часть финансирования будет направлена на поддержку проектов, связанных с образованием и здравоохранением.


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