Канада увеличит финансовую помощь UNRWA

Власти Канады приняли решение выделить 38 млн долларов на нужды Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), сообщает в субботу, 13 октября i24NEWS.
Стоит отметить, что США уже давно являлись крупнейшим донором БАПОР, пока администрация президента Дональда Трампа в августе официально не прекратила финансирование агентства в размере 350 миллионов долларов в год.
Согласно заявлению канадских властей, финансовые средства будут поступать в течение двух лет.
Основная часть финансирования будет направлена на поддержку проектов, связанных с образованием и здравоохранением.