В Иерусалиме обнаружены очередные воздушные шары

На территории иерусалимского района Эйн-Карем были обнаружены очередные воздушные шары, сообщает в субботу, 13 октября The Times of Israel.
На место инцидента были вызваны саперы.
Согласно заявлению полиции, местный житель заметил воздушные шары и повез их в своем транспортном средстве, прежде чем передать полицейскому патрулю в этом районе.
Тактика запусков зажигательных воздушных средств жителями анклава на территорию Израиля применялась почти еженедельно в рамках "маршов возвращения", но маловероятно, что этот воздушный шар был запущен из прибрежного анклава, отметили в полиции.
Полиция повторила призыв к общественности проявлять особую осторожность в отношении любых таких объектов - воздушных шаров и воздушных змеев, поскольку они могут содержать опасный взрывчатый или воспалительный материал.