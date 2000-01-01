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В Иерусалиме обнаружены очередные воздушные шары | Фото:13.10 12:41   MIGnews.com

В Иерусалиме обнаружены очередные воздушные шары

На территории иерусалимского района Эйн-Карем были обнаружены очередные воздушные шары, сообщает в субботу, 13 октября The Times of Israel.

На место инцидента были вызваны саперы.

Согласно заявлению полиции, местный житель заметил воздушные шары и повез их в своем транспортном средстве, прежде чем передать полицейскому патрулю в этом районе.

Тактика запусков зажигательных воздушных средств жителями анклава на территорию Израиля применялась почти еженедельно в рамках "маршов возвращения", но маловероятно, что этот воздушный шар был запущен из прибрежного анклава, отметили в полиции.

Полиция повторила призыв к общественности проявлять особую осторожность в отношении любых таких объектов - воздушных шаров и воздушных змеев, поскольку они могут содержать опасный взрывчатый или воспалительный материал.


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