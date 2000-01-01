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Израиль, Сирия договорились об открытии КПП Кунейтра | Фото:13.10 10:48   MIGnews.com

Израиль и Сирия договорились об открытии КПП Кунейтра

Главный пограничный переход между Израилем и Сирией будет возобновлен в понедельник, через четыре года после того, как он был закрыт в результате гражданской войны в Сирии.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает в субботу, 13 октября The Times of Israel.

В заявлении, опубликованном в пятницу, приветствовавшем этот шаг, Хейли сказала, что решение Израиля, Сирии и Организации Объединенных Наций о возобновлении перекрестка Кунейтра стало частью возвращения миротворцев ООН в этот район. Она подчеркнула, что позволит им "активизировать свои усилия по предотвращению военных действий в регионе Голанских высот".

"Мы призываем Сирию оказать содействие силам ООН на Голанах и позволить им занять позиции в приграничных районах, а также не чинить никаких препятствий их миротворческой миссии", - говорится в заявлении Хейли.

Кроме того, она призвала обе страны соблюдать режим прекращения огня и "не допускать к выходу каких-либо вооруженных сил, кроме миротворцев ООН".


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