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Нетаниягу: операция в Газе - до выборов 13.09 09:16   MIGnews.com

Нетаниягу: Операция в Газе может начаться до выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что операция в Газе против ХАМАСа может начаться “ в любой момент” – в том числе до выборов  Кнессет 17 сентября.

Нетаниягу сделал это заявление во время брифинга перед вылетом из Сочи по окончании переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Только вчера, 12 сентября, Нетаниягу выступил с заявлением о недавней эскалации на границе с Газой, заявив, что Израилю придется урегулировать ситуацию военным путем.

"Перестаньте беспокоиться об операции в Газе. Операция будет, но я не стану ее проводить раньше достижения готовности. Я не работаю в соответствии с твитами, – сказал Нетаниягу в интервью Кан Бет. – Очевидно, у нас не будет другого выбора, кроме как свергнуть ХАМАС".

Ночью в среду истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических точек на позициях ХАМАСа в северной части Газы. Эта операция была проведена в ответ на ракетный обстрел из Газы израильской территории, который случился раньше вечером.

Нетаниягу также отметил, что Путин “не осудил” заявления об аннексии Иорданской долины во время их разговора.

Премьер-министр добавил, что координация ЦАХАЛа и российских экспедиционных сил в Сирии продолжится, и Россия по-прежнему предоставляет Израилю свободу действий в сирийском воздушном пространстве.


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