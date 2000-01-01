13.09 09:16 MIGnews.com

Нетаниягу: Операция в Газе может начаться до выборов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что операция в Газе против ХАМАСа может начаться “ в любой момент” – в том числе до выборов Кнессет 17 сентября.Нетаниягу сделал это заявление во время брифинга перед вылетом из Сочи по окончании переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Только вчера, 12 сентября, Нетаниягу выступил с заявлением о недавней эскалации на границе с Газой, заявив, что Израилю придется урегулировать ситуацию военным путем."Перестаньте беспокоиться об операции в Газе. Операция будет, но я не стану ее проводить раньше достижения готовности. Я не работаю в соответствии с твитами, – сказал Нетаниягу в интервью Кан Бет. – Очевидно, у нас не будет другого выбора, кроме как свергнуть ХАМАС".Ночью в среду истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических точек на позициях ХАМАСа в северной части Газы. Эта операция была проведена в ответ на ракетный обстрел из Газы израильской территории, который случился раньше вечером.Нетаниягу также отметил, что Путин “не осудил” заявления об аннексии Иорданской долины во время их разговора.Премьер-министр добавил, что координация ЦАХАЛа и российских экспедиционных сил в Сирии продолжится, и Россия по-прежнему предоставляет Израилю свободу действий в сирийском воздушном пространстве.