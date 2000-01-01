Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Мятежи на границе с Газой: Минздрав ХАМАСа подсчитал раненых | Фото:13.09 21:44   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: названо количество раненых

В ходе еженедельных пятничных акций протестов на границе с Газой пострадали больше 50 палестинцев.

Такие данные приводит источник в министерстве здравоохранения ХАМАСа в комментарии журналистам.

"55 палестинцев были ранены в результате столкновений на границе с израильскими военными, в том числе 29 человек – боевыми пулями", – сообщает информатор.

Напомним, что 13 сентября на протесты вышли около 5 тысяч палестинцев. Мятежники бросали в ЦАХАЛ камнями и бутылками с зажигательными смесями.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:03
В Турции загорелся автобус с 37 пассажирами
00:02
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
22:35
СМИ: Заворотнюк ввели в кому
22:03
Banksy отреагировал на закраску своего творения
21:20
Нетаниягу: советник Ганца стоит за сливом данных о шпионаже
20:55
Обсуждали ли Нетаниягу и Путин суверенитет Израиля
20:28
Свадьба Собчак и Богомолова: видео из "эпицентра"
20:06
Израиль ужесточил борьбу с "нелегалами" из Газы
19:24
10 заповедей безопасности.
19:02
Европа призвала Иран вспомнить об обязательствах
18:34
Мятежи на границе с Газой: есть пострадавшие
18:27
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
18:10
В Йемене погибли 6 военных из ОАЭ
17:55
В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus