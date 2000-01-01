13.09 21:44 MIGnews.com
Мятежи на границе с Газой: названо количество раненых
В ходе еженедельных пятничных акций протестов на границе с Газой пострадали больше 50 палестинцев.
Такие данные приводит источник в министерстве здравоохранения ХАМАСа в комментарии журналистам.
"55 палестинцев были ранены в результате столкновений на границе с израильскими военными, в том числе 29 человек – боевыми пулями", – сообщает информатор.
Напомним, что 13 сентября на протесты вышли
около 5 тысяч палестинцев. Мятежники бросали в ЦАХАЛ камнями и бутылками с зажигательными смесями.
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