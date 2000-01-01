13.09 20:06 MIGnews.com

Израиль ужесточил борьбу с "нелегалами" из Газы

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Израиль сократил количество разрешений на медицинское обслуживание, которые выдаются палестинцам в секторе Газа.Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление государственных обвинителей. По словам прокуроров, сокращение количества выданных разрешений является частью активных шагов по "прекращению роста" количества людей, перебирающихся из Газы на Западный берег без разрешения.Уточняется, что увеличение числа "нелегалов" наблюдалось с 2017 года. К середине 2018 года на Западном берегу проживало 2671 человек без разрешения. Чуть более половины получили разрешение покинуть Газу по медицинским показаниям, но так и не вернулись.Целые семьи из Газы нелегально перебираются на Западный берег. После того, как одному члену семейства выдается разрешение на выезд в медицинских целях, другие родственники просят о посещении больного, но никогда не возвращаются назад.