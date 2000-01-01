Посол ПА в России Абдель Хафиз Нофаль попросил власти РФ о помощи из-за недавнего заявления Биньямина Нетаниягу по поводу применения израильского суверенитета к Иорданской долине.
В интервью изданию "Известия" он рассказал, что отправил соответствующее письмо российскому президенту Владимиру Путину.
"Если Израиль начнет вторжение, это станет "казус белли" и приведет к началу очередной интифады или даже хуже – к новой религиозной войне на Ближнем Востоке. Если Израиль начнет вторжение, будет что-то пострашнее интифады, шире, масштабнее. Интифада – это лишь протест. Мы же опасаемся, что израильская "аннексия" развяжет новую религиозную войну, чего нам и, думаю, всему миру очень не хотелось бы. Надеемся, что у мирового сообщества хватит сил и влияния, чтобы не допустить захвата палестинских земель", – сказал Нофаль.
Он также добавил, что в письме к Путину попросил российского лидера повлиять на Израиль, потому что РФ – одна из стран, у которых сложились "хорошие отношения со всеми игроками в регионе".
"Мы верим в возможности Москвы повлиять на израильскую сторону, чтобы последняя отказалась от подобных агрессивных планов. Думается, что здравомыслящее большинство в мире, и в Израиле в том числе, осознает, что такие заявления – порох для новой религиозной войны в регионе. Не приведи Бог, конечно", – сказал посол ПА.