Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В ПА взмолились к Путину: `спасите от Израиля` | Фото:13.09 17:03   MIGnews.com

В ПА взмолились к Путину: "спасите от Израиля"

Посол ПА в России Абдель Хафиз Нофаль попросил власти РФ о помощи из-за недавнего заявления Биньямина Нетаниягу по поводу применения израильского суверенитета к Иорданской долине.

В интервью изданию "Известия" он рассказал, что отправил соответствующее письмо российскому президенту Владимиру Путину.

"Если Израиль начнет вторжение, это станет "казус белли" и приведет к началу очередной интифады или даже хуже – к новой религиозной войне на Ближнем Востоке. Если Израиль начнет вторжение, будет что-то пострашнее интифады, шире, масштабнее. Интифада – это лишь протест. Мы же опасаемся, что израильская "аннексия" развяжет новую религиозную войну, чего нам и, думаю, всему миру очень не хотелось бы. Надеемся, что у мирового сообщества хватит сил и влияния, чтобы не допустить захвата палестинских земель", – сказал Нофаль.

Он также добавил, что в письме к Путину попросил российского лидера повлиять на Израиль, потому что РФ – одна из стран, у которых сложились "хорошие отношения со всеми игроками в регионе".

"Мы верим в возможности Москвы повлиять на израильскую сторону, чтобы последняя отказалась от подобных агрессивных планов. Думается, что здравомыслящее большинство в мире, и в Израиле в том числе, осознает, что такие заявления – порох для новой религиозной войны в регионе. Не приведи Бог, конечно", – сказал посол ПА.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:24
10 заповедей безопасности.
19:02
Европа призвала Иран вспомнить об обязательствах
18:34
Мятежи на границе с Газой: есть пострадавшие
18:27
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
18:10
В Йемене погибли 6 военных из ОАЭ
17:55
В Microsoft не собираются продавать ПО для распознавания лиц
17:24
Нетаниягу публично выступил по поводу "Оцма Иегудит"
16:42
Свадьба Собчак и поездка в катафалке: появилось видео
16:20
Мощная буря обрушилась на курорты Испании
15:56
Заворотнюк попала в реанимацию: что известно
14:44
Путин посетит мероприятия,посвященные памяти жертв Холокоста
14:21
США предлагают 5 миллионов долларов за боевиков Аль-Каиды
14:11
Полански получил награду за фильм о "деле Дрейфуса"
13:39
США осуществляют запланированный вывод войск из Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus