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Палестинцы грозят сжечь израильские флаги | Фото: MIGnews.com13.07 09:08   MIGnews.com

Палестинцы грозят сжечь израильские флаги

Палестинцы пригрозили провести акцию протеста с сожжением израильского флага из-за возведения государственного символа над арабскими школами и другими учреждениями.

По данным Палестинского информационного центра (PIC) в Twitter, "Марш возвращения" запланирован на 19 июля.

Массовые поджоги израильских флагов собрались провести в знак протеста из-за поднятия государственного символа в "некоторых арабских столицах".



При этом, никаких требований или ультиматумов организаторы протеста не выдвинули. Лишь призвали сторонников присоединиться к вандализму.


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