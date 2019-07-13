13.07 09:08 MIGnews.com
Палестинцы грозят сжечь израильские флаги
Палестинцы пригрозили провести акцию протеста с сожжением израильского флага из-за возведения государственного символа над арабскими школами и другими учреждениями.
По данным Палестинского информационного центра (PIC) в Twitter, "Марш возвращения" запланирован на 19 июля.
Массовые поджоги израильских флагов собрались провести в знак протеста из-за поднятия государственного символа в "некоторых арабских столицах".
При этом, никаких требований или ультиматумов организаторы протеста не выдвинули. Лишь призвали сторонников присоединиться к вандализму.
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