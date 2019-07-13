13.07 09:08 MIGnews.com

Палестинцы грозят сжечь израильские флаги

هيئة مسيرة العودة تدعو للمشاركة بفعاليات الجمعة المقبلة شرقي قطاع غزة تحت عنوان: "حرق العلم الصهيوني" للرد على رفعه في بعض العواصم العربية مؤخرًا pic.twitter.com/HPb46wQBld — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 13, 2019

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Палестинцы пригрозили провести акцию протеста с сожжением израильского флага из-за возведения государственного символа над арабскими школами и другими учреждениями.По данным Палестинского информационного центра (PIC) в Twitter, "Марш возвращения" запланирован на 19 июля.Массовые поджоги израильских флагов собрались провести в знак протеста из-за поднятия государственного символа в "некоторых арабских столицах".При этом, никаких требований или ультиматумов организаторы протеста не выдвинули. Лишь призвали сторонников присоединиться к вандализму.