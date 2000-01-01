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Генерал-майор про ХАМАС: `ящик Пандоры` нужно закрыть | Фото: MIGnews.com13.07 08:00   MIGnews.com

Генерал-майор про ХАМАС: "ящик Пандоры" нужно закрыть

Генерал-майор в отставке Узи Даян из партии «Ликуд» призвал немедленно принять меры по отношению к ХАМАСу.

Он участвовал в четверг, 11 июля, в обсуждениях Комитета по иностранным делам и обороне и проехался по граничащих с Газой территориям, передает Аруц Шева.

"Ящик Пандоры" правления ХАМАСа в Газе необходимо закрыть. Нынешняя картина требует немедленной реакции на чрезвычайную ситуацию. Прежде всего, нужно принять меры на стратегическом уровне, которые будут проводиться параллельно с защитной реакцией для продвижения наступления. ХАМАС – не может быть частью какого-либо решения. Это проблема, которую нужно решать", – подчеркнул он.

По словам Даяна, это нужно также сделать на организационном уровне, улучшив координации между органами. Кроме того, он призвал принять политику ответственности во всех экономических и социальных проблемах, которые возникли на сегодняшний день.

"На технологическом уровне – возможно иметь дело с воздушными шарами и зажигательными бомбами так, чтобы они не достигли нашей территории, и я обязуюсь справиться с этим", – подчеркнул он.


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