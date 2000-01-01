Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Британия пообещала освободить арестованный иранский танкер | Фото: AFP14.07 05:00   MIGnews.com

Британия пообещала освободить арестованный иранский танкер

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон поможет освободить иранский танкер, если Тегеран даст гарантии не доставлять его в Сирию.

Об этом Хант написал в Twitter по итогам телефонных переговоров с Мухамедом Зарифом.

"Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный разговор. Я заверил его, что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет способствовать освобождению танкера, если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал министр.

Хант также отметил, что по словам Зарифа, "Иран хочет урегулировать этот вопрос и не стремится к эскалации".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:36
В сети показали анимационную карту Вселенной  
03:00
Десятки мертвых птиц упали с неба в Южной Австралии
02:32
Ядовитые медузы атаковали Канары  
01:30
Найден способ снизить риск развития рака
00:28
Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор
21:22
Иран создал военную базу на территории Сирии
20:54
Израиль и Иран обмениваются угрозами войны
20:26
Израиль пообещал Газе лекарства в обмен на сохранение тишины
20:12
"Биби знал что турки купят С-400, и не сделал ничего"
19:52
Израиль произведет 1000 ракет "Барак-8" для Индии
19:23
Раввины предупредили владельцев собак
18:44
Происшествие на рейде порта Ашкелон: 10 пострадавших
18:15
Пальба в Рахате, один раненный
17:55
Первая женщина-посол Саудовской Аравии встретилась с Трампом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus