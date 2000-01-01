14.07 05:00 MIGnews.com

Британия пообещала освободить арестованный иранский танкер

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон поможет освободить иранский танкер, если Тегеран даст гарантии не доставлять его в Сирию.Об этом Хант написал в Twitter по итогам телефонных переговоров с Мухамедом Зарифом."Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный разговор. Я заверил его, что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет способствовать освобождению танкера, если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал министр.Хант также отметил, что по словам Зарифа, "Иран хочет урегулировать этот вопрос и не стремится к эскалации".